Reparaba un vehículo y terminó asesinado en plena calle: investigan muerte de un venezolano en EEUU

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Un ciudadano venezolano, perdió la vida tras ser atacado a tiros en la ciudad de Nashville, Estados Unidos.

El hombre de 40 años, oriundo de San Antonio del Táchira, fue identificado como identificado como José Vivas.

De acuerdo con La Nación, la víctima se encontraba realizando labores de mecánica en plena vía pública cuando ocurrió el suceso.

Ataque en plena calle

Vivas, a quien sus allegados conocían cariñosamente en la zona fronteriza como "Muelas", había emigrado al país norteamericano con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En Nashville, se dedicaba a la compra de automóviles usados para repararlos y posteriormente venderlos, actividad que realizaba al momento de ser interceptado por los delincuentes.

El crimen se registró el pasado viernes, 20 de marzo, en el sector de Antioch. Según reportes de medios locales, la víctima estaba trabajando en un carro Hyundai Sonata en compañía de otro sujeto. De forma repentina, se escucharon múltiples disparos que lo impactaron, dejándolo herido de gravedad sobre la acera.

Huida y robo de vehículo

Tras las detonaciones, el acompañante de Vivas huyó del sitio a bordo del carro personal de la víctima, un Toyota Corolla. Aunque el migrante fue auxiliado y trasladado con vida a un centro de salud cercano, falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Investigaciones en curso

Las autoridades policiales de Nashville iniciaron la búsqueda del responsable del homicidio. Horas después del ataque, el vehículo robado fue localizado abandonado cerca de un conjunto residencial en otro sector de la ciudad.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para dar con el paradero del atacante.

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