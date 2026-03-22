Accidentes de moto en Caracas este sábado deja varios lesionados: conoce los detalles

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Este sábado se registraron varios accidentes de tránsito en la ciudad de Caracas, dos de ellos involucran vehículos tipo y dejaron varios lesionados.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caraca (CBC), Pablo Antonio Palacios, reveló los detalles de los siniestros de este sábado, a través de sus canales oficiales de difusión.

Accidentes de tránsito en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, desde temprano se registró un accidente en la parroquia San Juan, en Caracas, entre una vehículo carga y una motocicleta.

De este siniestro, resultaron dos personas heridas, se trata de un hombre de 30 años y un menor de edad en edad escolar, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Miguel Pérez Carreño.

Asimismo, señala que presentaron "escoriaciones leves en extremidades inferiores". Resalta Palacios que los efectivos del CBC inmovilizaron la pierna derecha del herido tras diagnosticar un traumatismo.

Bomberos atienden emergencia

En la avenida Fuerzas Armadas también se registró una colisión según informó Palacios. En este caso se trató de una colisión provocada por el derrape de una moto.

Del siniestro resultaron dos personas heridas, un hombre y una mujer. Los efectivos del CBC tras brindarle atención a las escoriaciones leves que presentaron en las piernas los trasladaron al Hospital Vargas para recibir atención médica.

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