Incendio de gran magnitud en los depósitos de una importante empresa en Valencia: afectó más de 2 mil metros cuadrados

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Un incendio de gran magnitud, se registró en los depósitos de las instalaciones de Industrias Diana ubicadas en el estado Carabobo, una de las empresas de alimentos más importantes del país.

De acuerdo a las informaciones, la rápida intervención de los cuerpos de socorro evitaron una tragedia mayor.

El incendio se desató pasado el mediodía en los depósitos de la Zona Industrial Municipal Sur II.

La naturaleza de los materiales almacenados facilitó la propagación de las llamas, donde aproximadamente 2.400 metros cuadrados de almacén se vieron afectados.

Los daños materiales son cuantiosos, afectando la logística de distribución de la planta, y según fuentes, grandes cantidades de cartón y materiales plásticos utilizados para el empaque y embalaje de los productos (aceites, margarinas y grasas) fueron consumidos por las llamas.

Para controlar la magnitud del fuego, fue necesaria una movilización conjunta de los más de 50 funcionarios en primera línea de fuego y 9 unidades de supresión de incendios de los Bomberos de Valencia y Bomberos de Los Guayos.

Tras horas de labores ininterrumpidas, el incendio fue declarado "controlado" cerca de las 4:00 p.m., procediendo de inmediato a las maniobras de refrescamiento para eliminar puntos calientes.

A pesar de la voracidad de las llamas y la densa columna de humo que se veía desde varios puntos de Valencia:, no se reportaron fallecidos ni lesionados.

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