Le disparó en su habitación: justicia de EEUU dicta sentencia contra el asesino de una joven venezolana

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Recientemente, la justicia de EEUU dictó sentencia definitiva contra Alejandro Bencomo, de 57 años, tras declararse culpable del asesinato de una joven venezolana.

La víctima, identificada como Estefany Nicole Villalobos, de 16 años, era la hijastra de Bencomo, con quien vivía en Austin, Texas.

El criminal recibió una cadena perpetua. Según el fallo, Bencomo podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 35 años de cárcel, momento en el cual sería deportado a Venezuela.

Detalles del crimen en Austin

El suceso se remonta al 6 de septiembre de 2024. Bencomo atacó a la adolescente entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, aprovechando que la madre de la joven había salido a trabajar.

El hombre le disparó varias veces a Estefany dentro de su propia habitación, causándole la muerte de forma inmediata. Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida utilizando su arma y un cuchillo, quedando en estado crítico pero logrando sobrevivir.

Intervención de las autoridades

Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a la policía tras escuchar las detonaciones dentro de la vivienda. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron el cuerpo de la menor y al agresor aún con vida.

Bencomo fue capturado y trasladado bajo custodia a un centro médico, donde permaneció internado hasta el mes de octubre de ese mismo año, antes de ser trasladado a prisión para iniciar su proceso legal.

Dictan sentencia

El proceso judicial llega a su fin un año y medio después de los trágicos hechos. Gerson Villalobos, padre biológico de la menor, confirmó que el agresor aceptó todos los cargos presentados en su contra.

La familia, que describe a Estefany como una joven "llena de luz", finalmente recibe una resolución legal tras meses de espera desde que el atacante fuera dado de alta del hospital para enfrentar a los tribunales.

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