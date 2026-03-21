Última hora: reportan fuerte explosión por deflagración de gas en Sebucán

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Este viernes 20 de marzo, vecinos de la urbanización Sebucán, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, Caracas; reportaron una fuerte explosión por lo que decidieron llamar a Bomberos de Miranda y Protección Civil y Administración de Desastres.

Si bien, según la evaluación llevada a cabo en el lugar por Bomberos de Miranda, se trató de una deflagración por tubería de gas directa la cual afectó cinco niveles de la estructura. Además, según lo informó Protección Civil, como medida preventiva, fueron desalojadas 10 personas aproximadamente.

Del mismo modo, en el lugar de los hechos, Protección Civil del municipio Sucre, brindó atención inmediata a una ciudadana que resultó lesionada. Sin embargo, la ciudadana fue trasladada a un centro asistencial.

Por su parte, PC realizó la inspección de riesgo correspondiente y prestó apoyo continuo a los Bomberos durante el hecho.

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