Fuga de gas causó explosión en un conjunto residencial en Caracas: reportan un herido y más de 40 desalojados

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Este viernes, una fuerte deflagración (explosión por acumulación de gas) sacudió la Urbanización Sebucán, específicamente en la Residencia Cascada, dejando daños materiales considerables y una persona herida.

Según la información ofrecida por El Cuerpo de Bomberos de Caracas, (CBC), la emergencia se originó por una fuga en el sistema de gas directo del edificio.

Al concentrarse el combustible en un espacio cerrado y encontrar una fuente de ignición, se produjo la deflagración que afectó la estructura de cuatro apartamentos distribuidos entre los pisos 3, 4 y 5.

De acuerdo al reporte, una ciudadana resultó lesionada con un posible traumatismo craneoencefálico a nivel frontal producto de la onda expansiva.

La fémina, recibió atención pre-hospitalaria inmediata por parte de los paramédicos de los bomberos antes de ser trasladada a un centro asistencial.

Como medida de seguridad, los efectivos ordenaron la evacuación de 40 personas de la torre para realizar la inspección de riesgos y asegurar que no existieran focos secundarios o daños estructurales que comprometieran el edificio.

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