“Rezaba a Dios para que todos estuviéramos bien”: pelea entre adolescentes terminó con tiroteo un comercial

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Una pelea entre adolescentes terminó en un tiroteo que dejó herido a uno de los involucrados, dentro de un reconocido centro comercial de Tucson, en Arizona (EEUU).

El incidente se registró dentro del Park Place Mall, este miércoles 18 de marzo. De acuerdo con el reporte de la policía de Toronto, todo ocurrió cerca del patio de comidas y el área de juegos infantiles, alrededor de las 7:00 de la noche.

“Tenemos muchísima suerte de que ningún transeúnte inocente resultara herido”, declaró el Departamento de Policía de Tucson.

Testigos narran momentos de terror durante el tiroteo

En las redes sociales circularon vídeos del tiroteo, en los cuales se pudo observar parte del altercado.

Una ciudadana dijo a 13News que se encontraba en una tienda de Victoria's Secret cuando escuchó varios disparos.

“Enseguida pensé: ‘Sí, son disparos’”, dijo. “Si hubiera salido de la tienda un minuto antes, probablemente lo habría visto con mis propios ojos”, añadió.

La mujer se ocultó detrás de un mostrador de la tienda para esconderse con otras 12 personas. “Todos estábamos muy callados, y yo solo rezaba a Dios para que todos estuviéramos protegidos”, relató.

El centro comercial reabrió sus puertas este jueves, pero el tiroteo dejó a varios lugareños preocupados.

Critican fallas de seguridad en el centro comercial

“Definitivamente me hace sentir inseguro”, dijo un visitante frecuente del comercio. “Siento que la falta de seguridad que he visto personalmente aquí en el centro comercial ha sido muy evidente”, criticó.

El Departamento de Policía de Tucson (TPD) informó que algunos agentes fuera de servicio que trabajaban en el centro comercial acudieron al lugar para asegurar la zona.

En Tucson es la época de vacaciones de primavera, y algunas de las personas que se encontraban fuera del centro comercial dijeron que todo estaba abarrotado en el momento del tiroteo.

Además, un empleado del centro comercial contó que se escondió en la trastienda de su tienda durante más de 90 minutos. Dijo que otros empleados entraron en la tienda tras oír entre seis y siete disparos.

“Intentaba no derrumbarme, salir corriendo o ponerme histérica, porque era bastante estresante no saber qué estaba pasando”, dijo la trabajadora.

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