Emprendió un largo viaje para matar a su expareja tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal: revelan detalles sobre el violento crimen

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Un hombre, quien había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, emprendió un largo viaje con la intención de cometer un crimen violento contra su expareja.

El agresor, originario de Arizona (EEUU) viajó por más de 4.000 kilómetros hasta el estado de Alaska, para asesinar al padre de su expareja y luego atentar contra la vida de la mujer.

De acuerdo con la publicación de People, el Departamento de Policía de Anchorage reveló que sus oficiales que atendieron un reporte sobre disparos en esa localidad, el pasado sábado 14 de marzo.

Mató al padre de su expareja

Una vez que llegaron al sitio, hallaron sin vida al ciudadano Romaine Clark, de 87 años de edad.

Un día después del suceso, la policía localizó el cuerpo sin vida de Matthew Thomas Becker, de 61 años, en una zona boscosa cercana al lugar donde fue encontrado Clark.

Las autoridades forenses iniciaron los procedimientos para determinar las causas exactas del fallecimiento de Becker.

Según registros judiciales citados por Arizona's Family, Becker también intentó asesinar a su exesposa, pero ella logró sobrevivir al ataque.

La información indicó que la mujer llegó a su lugar de trabajo, pero notó que la puerta había sido forzada. En ese momento, Becker salió de un auto y disparó varias veces contra ella.

La mujer se salvó del violento ataque

La mujer logró esconderse y llamó a la policía; dijo a los funcionarios que estaba preocupada por la vida de su padre.

Becker había recibido recientemente un diagnóstico de cáncer terminal, según el testimonio de su hermano a un medio local.

El atacante era un comediante de stand-up y dueño del club Chuckleheads en Bisbee, Arizona. El establecimiento emitió un comunicado de condolencias por la muerte de Clark, en el cual también condenaron las acciones del hombre, a quien describieron como alguien "complicado”.

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