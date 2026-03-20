Cicpc esclarece atroz homicidio: una joven contrató sicarios para matar a su padre de 72 años

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En un procedimiento que ha conmocionado al estado Bolívar, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el brutal homicidio de Humberto Sepúlveda Téllez, un hombre de 72 años asesinado el pasado 10 de marzo.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del procedimiento.

De acuerdo con Rico, las pesquisas de campo revelaron una verdad devastadora: la autora intelectual del crimen fue su propia hija, Nairelis Noralva Sepúlveda (21).

La mujer presuntamente contrató a dos jóvenes para acabar con la vida del septuagenario tras una disputa por la venta no autorizada de ganado.

¿Qué pasó?

Las investigaciones determinaron que días antes del suceso, Nairelis Sepúlveda sostuvo una fuerte discusión con su padre.

El motivo del conflicto fue el reclamo de Humberto hacia su hija por la venta de varias reses de su propiedad sin su consentimiento. Enfurecida por el reclamo, la joven de 21 años decidió planificar el asesinato de su progenitor.

Para llevar a cabo el parricidio, la mujer contrató a Juan Ernesto Winkeljohann Aviles (19) y a un adolescente de 16 años.

El día del hecho, en el sector Los Olivos de la parroquia José Antonio Páez, los victimarios sometieron al septuagenario y le propinaron múltiples heridas punzopenetrantes hasta causarle la muerte en el sitio.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron incautar: Armas blancas, presuntamente utilizadas para cometer el asesinato, y una moto usada por los sicarios para llegar y huir de la escena del crimen.

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