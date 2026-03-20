Así luciría hoy: ofrecen cuantiosa recompensa por información sobre el paradero de niña desaparecida hace 25 años

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Autoridades de Connecticut publicaron un retrato de cómo se vería actualmente una joven, quien desapareció hace casi 25 años. Desesperados por saber qué ocurrió con ella, sus familiares ofrecen una cuantiosa recompensa.

“Vivir con esto todos los días no es vida; no lo es. No saber dónde está tu hija, qué le sucedió”, manifestó Carmelita Torres.

Bianca Lebrón fue reportada como desaparecida cuando era una niña de 10 años. La última vez que la vieron fue en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School” en Bridgeport, el 7 de noviembre de 2001.

Subió a una camioneta con un desconocido

Ese día, la infante subió a una camioneta tras decirles a sus amigos que iría al centro comercial con su tío; sin embargo, la niña no tenía ningún tío.

Lebrón tendría 34 años hoy, por lo que la policía difundió ayer una fotografía de cómo luciría, con la esperanza de ubicarla. La imagen de progresión de edad fue publicada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Sus familiares y autoridades ofrecen una recompensa de 62 mil dólares por información relacionada con el caso.

El dolor por la desaparición de Lebrón mantiene afligidos a sus parientes tras 24 años de lo ocurrido. “Como madre, sé que hay alguien ahí fuera que tuvo que haber visto algo. Mi abuela ha estado destrozada durante los últimos 24 años sin su hija; por favor, ayuden a que mi familia encuentre el cierre que necesita”, expresó la sobrina de Bianca, a quien la joven no llegó a conocer, según ABC News.

"Podría estar ahí afuera"

La policía estimó que, debido a que no ha sido encontrada, Bianca podría seguir con vida. “Podría ser víctima de un homicidio; pero también podría estar desaparecida, estar ahí fuera y seguir con vida, y eso es precisamente lo que representa esta fotografía”, declaró el detective Jeffrey Holtz, del Departamento de Policía de Bridgeport.

Las autoridades afirmaron que tienen identificadas a varias personas de interés. Además, realizaron excavaciones en dos lugares durante la investigación, basados en pistas recibidas.

“Siempre que un niño desaparece de la escuela en una comunidad, tenemos la obligación de averiguar qué sucedió. Por ello, si hay alguien ahí fuera, si alguien sabe algo sobre este caso, por favor, que dé un paso al frente y nos ayude”, instó el jefe del Departamento de Policía de Bridgeport, Roderick Porter.

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