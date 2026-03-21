Zulia: Cpbez aprehende a dos ciudadanos por infracciones graves a la Ley de Tránsito

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El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó por medio de las redes sociales que arrestó a una pareja de motorizados tras incumplir la Ley de Tránsito en el municipio Francisco Javier Pulgar (FJP).

Según lo dio a conocer el Cpbez, motorizados de la organización policial pertenecientes al Centro de Coordinación Policial FJP, arrestaron a dos sujetos que se movilizaban por el sector La Y, parroquia Carlos Quevedo, municipio Francisco Javier Pulgar, en una motocicleta MD Águila 150, color negro; sin ninguno de los implementos de seguridad.

Además, dicho cuerpo policial dio a conocer que ambos sujetos se encontraban en compañía de un niño menor de dos años, poniendo en riesgo sus vidas y la integridad física del menor de edad.

Posteriormente, fueron llevados a la sede policial donde fueron identificados como Angelis Jireth Cárcamo Florial y Luis Ángel Ortiz Ortiz, ambos de 27 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

Por su parte, el infante quedó bajo custodia del Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente, según lo detalló el Cpbez.

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