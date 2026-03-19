Fiestas en Elorza hoy 19 de marzo: conoce la mega multa por cometer una infracción que se haga viral en redes

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Luego de las lamentables imágenes que dejaron las fiestas en Elorza el año pasado, para este 2026, las autoridades del municipio Rómulo Gallegos han establecido rigurosas reglas para las emblemáticas celebraciones en el pueblo llanero.

A través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 825, las autoridades locales establecieron una normativa estricta que busca preservar la esencia folclórica del evento y garantizar el orden público durante las celebraciones, que se llevan a cabo del 13 al 19 de marzo.

El decreto enfatiza que el objetivo es mantener una festividad "100% llanera", por lo que se aplicará "mano dura" contra las prácticas que desvirtúen la tradición o perturben la tranquilidad de los asistentes.

Para evitar el caos y la degradación del evento, la normativa establece las siguientes prohibiciones:

Música no folclórica: Quedan prohibidos los géneros musicales que promuevan la violencia. La música en el recinto ferial y alrededores debe ser estrictamente llanera.

Contaminación sónica: No se permitirá la permanencia de vehículos con equipos de sonido de alta potencia (los denominados "Sound Cars").

Conductas indebidas: Se prohíben actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres en los espacios públicos.

Sustancias químicas: Queda totalmente prohibido el uso de espumas de carnaval u otros químicos similares.

Multas severas y "cláusula de viralidad": hasta 200 euros

Las autoridades han incluido una medida innovadora: si una infracción es grabada y se vuelve viral en redes sociales, afectando el prestigio de las fiestas o del municipio, el costo de la multa se triplicará automáticamente. Las multas por esta infracción es de hasta 200 veces la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela (euros).

Control comercial y de licores

Como parte del plan de ordenamiento, se estableció un impuesto temporal al expendio de licores y se realizarán inspecciones constantes a todos los comercios de la zona para verificar el cumplimiento de los precios y las normas sanitarias.

Con estas medidas, Elorza se prepara para recibir a miles de turistas bajo un esquema que prioriza el respeto a la identidad del llano y la seguridad ciudadana.

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