Agredía a sus víctimas y las marcaba como su propiedad: hombre dirigía una red de prostitución a través de las redes

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Un hombre de 38 años de edad enfrenta una larga condena en prisión tras ser declarado culpable por delitos relacionados con explotación sexual y maltrato contra varias mujeres.

El acusado, Cleveland Sterling, quedo sentenciado a entre 44 y 52 años de prisión, como responsable por los delitos de tráfico sexual, promoción de la prostitución, robo, entre otros, en el área de Queens (Nueva York, EEUU).

De acuerdo con una publicación realizada por la fiscalía local, Sterling obligó a dos mujeres a ejercer la prostitución de manera reiterada. Para asegurarse de que estas le obedecieran, el hombre las agredía. Además, se conoció que le quitó su dinero por la fuerza a una de ellas.

Sterling también fue declarado culpable de explotar a una tercera víctima, quien se vio obligada a mantener relaciones sexuales con desconocidos a cambio de dinero, bajo amenazas de violencia.

Agredía a sus víctimas y las forzaba a prostituirse

“Se aprovechó de tres mujeres distintas, utilizando la violencia, la intimidación y la coacción para forzar a las víctimas a la explotación sexual en beneficio propio. Un jurado lo declaró culpable de estos delitos y ahora ha sido sentenciado a más de cuatro décadas de prisión como castigo”, declaró la fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz.

“El tráfico sexual es un acto calculado, cruel y devastador para quienes son sus víctimas. Continuaremos procesando estos delitos, al tiempo que trabajamos con nuestros proveedores de servicios asociados para brindar a las sobrevivientes el apoyo y los recursos adecuados”, declaró en un comunicado publicado en el sitio oficial de la fiscalía.

Sterling, conocido por los alias de “Rich” y “Dollarz”, es residente de Uniondale. El hombre había sido declarado culpable por un jurado el pasado 13 de febrero, tras dos días de deliberación.

Como parte de la sentencia, Sterling debe registrarse como delincuente sexual tras quedar en libertad.

Según la investigación y los testimonios presentados en el juicio, Sterling conoció a la primera víctima, una joven de 22 años, en 2019 y la obligó a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero en diversos lugares de Queens, hasta noviembre de 2022.

El acusado tomó fotografías de la víctima y las utilizó para crear anuncios de servicios sexuales en línea. Asimismo, se comunicaba con los clientes, organizaba las citas de prostitución y exigía a la víctima que le entregara directamente todas las ganancias obtenidas de los encuentros sexuales.

Utilizaba la violencia como método de control

Para mantener el control, golpeaba a la víctima cuando esta retenía dinero en efectivo o se negaba a cumplir sus órdenes. En una ocasión le rompió varios dientes.

En otra ocasión, la golpeó en la cabeza con una botella de vidrio lo que requirió que le aplicaran grapas en el cuero cabelludo.

Sterling conoció a la segunda víctima, una joven de 19 años, en agosto de 2021. Ambos iniciaron una relación íntima que derivó en que el acusado la instruyera para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de dinero.

En una ocasión, en octubre de 2021, la mujer alertó a la policía cuando el acusado le robó dinero por la fuerza; los agentes observaron hematomas en diversas partes de su cuerpo.

Un patrón similar sucedió con la tercera víctima, una mujer de 27 años, a quien conoció en julio de 2019.

Mientras eran víctimas de trata, dos de las mujeres se hicieron tatuajes que llevaban una variante del nombre del acusado, los cuales servían para marcarlas como su propiedad.

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