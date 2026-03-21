El descuido que casi termina en tragedia: detienen a una mujer tras intoxicación de su bebé

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Funcionarios de La Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui adscritos a la Brigada Hospitalaria, encarcelaron a una mujer identificada como Ana Karina Blanco Castillo de 18 años de edad, por presunta omisión de cuidado en prejuicio de su hija de nueve meses de edad en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, según lo dio a conocer Prensa Polianzoategui a través de su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, el proceso correspondiente se realizó durante la tarde de este jueves 19 de marzo en las instalaciones del Hospital Dr. Luis Razzeti de Barcelona, donde Blanco resultó detenida.

La Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui intervino en el hecho luego del ingreso de la lactante a quien se le diagnosticó una hemorragia digestiva, intoxicación por ingesta de la planta medicinal conocida como "Tua Tua" y desnutrición severa, según lo detalló Prensa Polianzoategui.

En el mismo orden de ideas, se supo que representantes del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CEDNNAA), fueron notificados con respecto al caso de omisión de cuidado el cual es un delito tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

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