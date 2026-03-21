Hallan el cuerpo de un niño en una laguna de Aragua: estaba desaparecido desde el 18 de marzo

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El pasado jueves, el cadáver de un niño de 11 años, identificado como José Alfredo Guaparumo Álvarez, fue hallado en una laguna artificial del sector Villa del Sur, municipio José Ángel Lamas del estado Aragua.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde en las inmediaciones del Fundo Villegas.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas el menor permanecía desaparecido desde el miércoles 18 de marzo, cuando salió de su hogar sin autorización para jugar con unos amigos.

La ausencia del infante, quien estaba bajo el cuidado de su abuela, activó una búsqueda inmediata por parte de vecinos y cuerpos de seguridad.

Funcionarios del cuerpo de Bomberos de Aragua y Protección Civil, junto a cuadrillas de la alcaldía y miembros de la comunidad, desplegaron el operativo de rastreo. Tras una pausa forzosa durante la noche del miércoles por falta de visibilidad, las labores se reanudaron el jueves hasta dar con el cuerpo en el embalse.

Tras la recuperación de los restos, las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), a las 7:00 de la noche para los exámenes legales para las investigaciones pertinentes.

Expertos de la policía científica iniciaron las averiguaciones para determinar con exactitud las circunstancias en las cuales el niño llegó al sitio y el origen del suceso.

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