Zulia: Cpbez arresta a septuagenario tras un ataque de furia contra un adolescente

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Un hombre identificado como Luis Ramón García Silva, de 75 años de edad, resultó detenido por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), tras ser denunciado por agredir a un adolescente de 13 años con un arma blanca tipo "machete" en la mano y el brazo derecho, afectando los tendones del menor de edad.

A su vez, la denuncia la llevó a cabo el padre del adolescente, quien señaló a su vecino de llegar a su casa en el sector Guaimaral, parroquia Santa Bárbara, municipio Colón, estado Zulia; donde los dos hombres iniciaron un enfrentamiento verbal por malos entendidos entre ambos; en medio de la disputa, García sacó el arma blanca y llevo a cabo movimientos contra el sujeto. Sin embargo, en ese instante el adolescente intervino a favor de su padre y sufrió las heridas.

Posteriormente, efectivos del Cpbez se movilizaron hasta el lugar de los hechos donde arrestaron al agresor quien permanece bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste tras recibir la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público, según reseñó La Otra Versión.

Por su parte, el joven fue trasladado al Hospital General Santa Bárbara donde un equipo médico lo intervino quirúrgicamente.

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