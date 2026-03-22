Rescatan a un hombre en las riberas del río Guaire: cayó a la altura de Plaza Venezuela

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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), específicamente del servicio de Autopistas, lograron salvarle la vida a un ciudadano que fue arrastrado por la corriente del río Guaire, en uno de los tramos más concurridos de la ciudad.

El ciudadano, identificado como Fabio Demetrio Jiménez, cayó a las aguas del río a la altura de Plaza Venezuela.

Jiménez fue arrastrado aproximadamente 100 metros por el caudal, que en estas fechas suele ser traicionero debido a las lluvias aisladas de marzo.

La rápida reacción de los efectivos permitió interceptarlo a pocos metros, específicamente en el sector del Mural de Zapata, un punto icónico de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Los funcionarios adscritos al Servicio de Tránsito Autopistas Caracas ejecutaron una maniobra de emergencia para extraer al hombre de las riberas:

Una vez fuera del agua, las autoridades le brindaron los primeros auxilios en el sitio para asegurar sus signos vitales.

Jiménez fue llevado de inmediato a un centro asistencial cercano para una evaluación médica especializada, dada la naturaleza contaminada de las aguas y los posibles golpes recibidos durante el arrastre.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron la caída.

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