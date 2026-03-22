Hallan a una joven enterrada en el patio de su casa: tenía un mes desaparecida

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Anyelis Rodríguez de 25 años de edad había sido reportada como desaparecida, hace un mes sin embargo, el pasado sábado, autoridades confirmaron que los restos de la joven, fueron hallados enterrados en el patio de una casa.

El hecho se suscitó en el sector El Poblado, en el municipio Mariño de Nueva Esparta.

Desde el mismo momento que Anyelis desapareció, sus familiares comenzaron a buscar y colocaron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Luego de averiguaciones e interrogatorios, los pesquisas determinaron que existían inconsistencias en el relato de su pareja, Brian Alejandro Vivas, de 23 años.

Por tal motivo, los funcionarios del Cicpc y Policía Nacional estaban tras su pista.

Tras semanas de vigilancias y pruebas recolectadas, Vivas terminó por conducir a las autoridades hasta el lugar exacto donde había ocultado el cadáver.

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