Policía le disparó a adolescente venezolano durante intervención: quedó registrado en video

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Un adolescente venezolano resultó gravemente herido durante una intervención policial, luego de que un funcionario le disparara con su arma de reglamento.

El incidente se registró en el distrito de La Perla, en el Callao, Perú. De acuerdo con los primeros reportes, un agente de policía disparó contra el menor de 17 años de edad, en medio de un hecho “confuso”.

Cámara de seguridad capta el incidente

El momento cuando el agente le disparó al adolescente quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes revelaron en que el agente utilizó su arma de reglamento cuando abordó al joven.

De acuerdo con reportes de testigos, el adolescente, de nacionalidad venezolana, habría intentado sacar un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas, lo que habría motivado la reacción inmediata del policía.

Sin embargo, la situación quedó bajo investigación de los organismos pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Joven venezolano habría empuñado un arma de fuego

El vocero de la Municipalidad de La Perla, Renzo Figallo, señaló que el menor de edad, presuntamente, portaba el arma de manera ilegal y que el agente habría actuado en legítima defensa ante una posible amenaza.

No obstante, precisó que serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades, reseñó Panamericana.

El menor resultó herido tras recibir un disparo y fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atención médica.

En tanto, el caso pasó a las manos de las autoridades, que deberán determinar si el uso de la fuerza fue justificado en medio de la intervención policial.

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