Fatal accidente cobra la vida de una niña durante tradicionales “piques fangueros”: revelan causas de la tragedia

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Un lamentable accidente se registró durante los tradicionales “Piques Fangueros” del municipio Machiques, en el estado Zulia, luego de que uno de los vehículos participantes sufriera una falla mecánica.

El evento, que se realizó este domingo en la parroquia San José de Perijá, terminó en tragedia este domingo, luego de que ocurriera el fatal accidente que cobró la vida de una niña pequeña.

Falla mecánica causa trajedia durante piques fangueros

De acuerdo con el reporte de Noticia al Día, el hecho ocurrió cerca de las 7:00 de la noche, cuando el conductor de uno de los vehículos participantes perdió el control, presuntamente, por un desperfecto mecánico en una de sus ruedas.

El automóvil, que se desplazaba a alta velocidad, se salió de la pista e impactó contra el área lateral donde se encontraban los espectadores, quienes trataron desesperadamente de alejarse.

Se pudo conocer que una niña de siete años habría fallecido tras el impacto. Además, varias personas terminaron lesionadas.

Trasladan a los heridos a centros de salud

Testigos relataron que, en medio del lodo y la confusión, los presentes auxiliaron a los heridos junto a cuerpos de seguridad, para trasladarlos de inmediato a centros de salud cercanos.

El periodista Francisco Javier Sarcos reportó que, a las afueras del Hospital Dr. Toribio Bencosme se vivió un ambiente de incertidumbre y temor. Decenas de familiares se reunieron para esperar información sobre el estado de sus seres queridos.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, no se descarta que se realicen traslados hacia centros de salud de mayor capacidad en Machiques de Perijá y Maracaibo.

Las autoridades no han emitido un balance oficial definitivo sobre el número de afectados.

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