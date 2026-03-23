Negocios en Cuba: las tres razones por las que el capital de Florida se niega a cruzar el estrecho

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La comunidad empresarial cubana en el sur de Florida sigue mirando hacia su tierra natal, pero el entusiasmo inicial se va desvaneciendo ante la dura realidad económica y política.

A pesar de que el gobierno cubano ha hecho algunos movimientos limitados hacia la apertura de pequeñas y medianas empresas (mipymes), los empresarios cubanos en Miami sienten un interés genuino por invertir en la isla.

Sin embargo, son conscientes de que, en este momento, no hay las condiciones mínimas necesarias para arriesgar su capital.

Un puente económico detenido por la incertidumbre

El deseo de contribuir al desarrollo de Cuba no es solo una cuestión de nostalgia, sino también de visión comercial.

Muchos dueños de negocios en el "exilio" ven en el mercado cubano una oportunidad sin explotar para ofrecer servicios y suministros básicos.

Sin embargo, como reporta France 24, la principal barrera no es la falta de voluntad, sino la carencia de un marco legal claro que proteja la inversión extranjera y privada de manera justa.

Los inversionistas afirman que, para que el flujo de capital desde Miami sea constante y seguro, el gobierno de La Habana necesita implementar reformas estructurales que vayan más allá de simples decretos temporales.

"Queremos ayudar a nuestra gente y hacer crecer la economía, pero no podemos invertir en un sistema donde las reglas cambian de la noche a la mañana", comentan voces del sector, subrayando que la seguridad jurídica es algo innegociable.

La falta de libertades y la dualidad monetaria son problemas serios para empresarios cubanos en Miami

Según las entrevistas que realizó France 24 con varios actores económicos, hay tres puntos críticos que están frenando cualquier transacción significativa:

La dualidad y la volatilidad cambiaria: La inestabilidad del peso cubano frente al dólar hace que calcular el retorno de inversión sea casi una misión imposible.

El control estatal: El miedo a que el gobierno cubano confisque activos o intervenga en empresas exitosas sigue siendo una preocupación entre los exiliados.

Restricciones bancarias: A pesar de algunos alivios en las sanciones por parte de la administración estadounidense para apoyar al sector privado cubano, las barreras financieras internacionales complican el movimiento de fondos.

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