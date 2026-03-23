¿Viajas en EEUU? Los 4 documentos que el ICE te pedirá en el aeropuerto

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A partir de este lunes 23 de marzo de 2026, los aeropuertos de Estados Unidos presentan un cambio drástico en su dinámica de seguridad.

Debido a la crisis generada por el cierre parcial del gobierno federal, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han desplegado en las terminales aéreas para asistir a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Tom Homan, el zar de la frontera, confirmó que mientras los oficiales apoyan en tareas logísticas, continuarán ejecutando controles migratorios.

Para los viajeros, especialmente la comunidad latina, entender el alcance de esta medida y contar con la documentación adecuada es hoy la herramienta de defensa más importante.

Alcance y límites: ¿Qué hará el ICE en el aeropuerto?

Aunque el despliegue responde a una falta de personal de la TSA, los agentes del ICE mantienen intacta su autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto significa que pueden arrestar a cualquier persona que consideren deportable en cualquier punto del país.

Sus facultades: Bajo el estatuto federal 8 U.S.C. 1357 , pueden interrogar viajeros, revisar documentos y detener a sospechosos de violar leyes migratorias.

Sus límites: Tom Homan aclaró que los agentes del ICE no operarán máquinas de rayos X, ya que no cuentan con esa capacitación técnica. Su labor se centrará en custodiar salidas y verificar identidades antes del ingreso a las áreas de seguridad.

Perfiles de riesgo y documentos esenciales

El National Immigration Law Center (NILC) advierte que el nivel de riesgo ha aumentado para ciertos grupos específicos. Incluso personas con estatus legal temporal podrían enfrentar complicaciones si sus programas han sido rescindidos o modificados recientemente.

Grupos en mayor vulnerabilidad:

Titulares de DACA y otras formas de acción diferida. Beneficiarios de programas como CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela), Uniting for Ukraine y CBP One. Personas con trámites de residencia pendientes o visas en proceso de renovación.

Kit de documentos recomendado (Copias físicas):

Tarjeta de residencia permanente ( Green Card ).

Aprobación de DACA vigente (Formulario I-797) y tarjeta de empleo.

Pasaporte y visa vigente.

Comprobantes de solicitudes pendientes ante USCIS con número de caso.

Tus derechos constitucionales frente al ICE

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recuerda que toda persona en territorio estadounidense posee derechos protegidos por la Constitución, independientemente de su estatus migratorio.

Derecho a guardar silencio: No estás obligado a responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o cómo ingresaste al país. Si decides ejercerlo, debes decirlo claramente en voz alta.

No firmar sin asesoría: Jamás firmes un documento sin la presencia de un abogado. Hacerlo podría implicar la renuncia voluntaria a tu derecho de permanecer en EE. UU.

Derecho a preguntar: Puedes consultar si estás libre para irte. Si la respuesta es afirmativa, retírate con calma.

Asistencia legal: Si eres detenido, tienes derecho a pedir una lista de abogados gratuitos o de bajo costo.

Importante: Bajo ninguna circunstancia se recomienda resistirse físicamente, huir o presentar documentos falsos, ya que estas acciones agravan cualquier situación legal y pueden derivar en cargos criminales adicionales.

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