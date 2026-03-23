ICE activa la Iniciativa DRI: ubicaciones confirmadas y nuevos tiempos de arresto en EEUU

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El panorama migratorio en Estados Unidos (EEUU) ha dado un giro radical este año 2026, bajo la denominada Iniciativa de Reingeniería de Detención (DRI).

La administración federal ha comenzado a implementar un modelo de procesamiento masivo que busca centralizar el arresto, juicio y deportación en un solo lugar.

Para la comunidad inmigrante, entender estos cambios no es solo una cuestión informativa, sino una herramienta de preparación legal.

¿Qué es la Iniciativa DRI y cómo te afecta?

La DRI es una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca eliminar la dependencia de cárceles locales y centros privados.

En su lugar, el gobierno federal está construyendo y operando sus propios "Megacentros de Detención".

A diferencia del sistema anterior, donde un detenido podía ser trasladado entre varias instalaciones, estos nuevos complejos funcionan como "ventanillas únicas".

Aquí se realizan todas las etapas del proceso:

Toma de huellas y revisión de antecedentes.

Audiencias ante jueces de inmigración (en salas integradas dentro del centro).

Preparación logística para la deportación.

Tiempos de espera: ¿Cuántos días dura el arresto?

Una de las preguntas más frecuentes es cuánto tiempo permanecerá una persona bajo custodia.

Según documentos oficiales actualizados al 13 de febrero de 2026, el estándar ha cambiado:

Promedio de estancia: se estima un periodo de 60 días bajo custodia federal. Objetivo: este tiempo se utiliza para resolver el estatus legal o ejecutar la salida del país, evitando que los detenidos sean liberados bajo supervisión por falta de espacio. Casos complejos: si existen apelaciones judiciales o procesos legales pendientes, el tiempo puede extenderse más allá de los dos meses.

Plan de emergencia familiar: Debido a que el procesamiento en los megacentros de la DRI es inmediato, se recomienda tener una "Carpeta de Emergencia" con copias de actas de nacimiento, registros de impuestos y números de contacto, ya que el acceso a teléfonos personales en estos centros es restringido.

Radiografía de los nuevos megacentros

Estas instalaciones no son solo dormitorios; son complejos diseñados para la eficiencia administrativa a gran escala.

Característica Detalle Técnico Impacto en el Inmigrante Capacidad 7.000 a 10.000 personas Procesamiento simultáneo de miles de casos. Ubicación de Tribunales Salas internas (In-situ) Acelera el juicio al eliminar traslados externos. Gestión Directa por el Gobierno Federal Protocolos de seguridad y administración uniformes. Infraestructura Servicios integrados Incluye bibliotecas legales y áreas de visita.

Ubicaciones estratégicas

Aunque el listado completo no es público, se han confirmado puntos clave que responden a la cercanía con aeropuertos internacionales para facilitar vuelos de repatriación:

Social Circle, Georgia: se ha confirmado la conversión de un almacén masivo en uno de los primeros megacentros operativos.

se ha confirmado la conversión de un almacén masivo en uno de los primeros megacentros operativos. Zonas Prioritarias: se anticipa la apertura de centros similares en estados fronterizos y el sureste del país, áreas con alta densidad de población inmigrante.

Localizador de detenidos: recordar a los familiares que pueden usar el recordar a los familiares que pueden usar el Online Detainee Locator System de ICE para rastrear a su ser querido, aunque con el sistema DRI, la actualización de datos ahora es más centralizada.

El análisis legal: ¿Qué dicen los expertos?

Organizaciones como la ACLU han levantado alertas sobre este modelo. El principal riesgo identificado es el aislamiento legal.

Al estar todo el proceso concentrado dentro de un recinto federal de alta seguridad, el acceso a abogados externos y el apoyo de organizaciones comunitarias puede volverse más difícil.

La rapidez del proceso de "ventanilla única" busca que la deportación comience, en muchos casos, el mismo día del arresto.

Derecho a la representación: Aunque el proceso sea más rápido en estos centros, el derecho a un abogado sigue vigente (aunque no sea provisto por el gobierno). Es vital que las familias tengan el contacto de un abogado de inmigración antes de cualquier incidente.

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