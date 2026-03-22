ICE alcanza los 1.200 arrestos diarios: ahora el foco está puesto en estos estados

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La frecuencia de las intervenciones ejecutadas por el ICE ha experimentado un repunte notable en territorio estadounidense durante el arranque de 2026, alcanzando un promedio superior a los 1.000 arrestos por jornada.

Esta cifra representa casi el doble de la actividad reportada en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, un análisis de la distribución geográfica revela que el mayor volumen de capturas no ocurre en las grandes urbes del norte, sino en regiones donde la agencia mantiene una estructura operativa históricamente consolidada.

Foco operativo en Texas y Florida

Contrario a la narrativa de operativos en ciudades del norte, los datos indican que Texas y Florida son los puntos neurálgicos de las detenciones migratorias.

Mientras en zonas como Minneapolis se reportaron 5.000 arrestos entre diciembre y marzo, en la región de Miami la cifra ascendió a casi 10.000 en el mismo lapso. Estos números sugieren que la capacidad logística preexistente en el sur del país es el factor determinante en la ejecución de la actual política de arrestos.

Perfil de los detenidos y metas institucionales

Un rasgo relevante de esta fase es el perfil de los arrestados: aproximadamente la mitad corresponde a individuos que ya estaban bajo custodia policial por otros motivos, lo que facilita su transferencia a las autoridades federales.

Aunque asesores gubernamentales han planteado metas de hasta 3.000 arrestos diarios, las cifras actuales de 1.200 indican que, si bien hay un incremento sustancial respecto al mismo periodo del año pasado, los resultados operativos aún se mantienen por debajo de las expectativas iniciales de la administración.

Estatus de deportaciones y ocupación de centros

En paralelo al flujo de detenciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó un total de 675.000 deportaciones durante el año 2025.

Actualmente, los centros de detención mantienen una alta tasa de ocupación, con cerca de 70.000 personas bajo custodia federal diariamente. Estas métricas evidencian una estrategia centrada en maximizar la capacidad de procesamiento y remoción de individuos del país.

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