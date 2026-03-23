¿Tienes pasaporte? El requisito de Trump que podría dejar a millones sin voto en 2026

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El Capitolio de Estados Unidos se convirtió en el epicentro de una batalla legal y política que podría redefinir las reglas del juego democrático.

El Senado continúa el tenso debate sobre la Ley SAVE America (Safeguard American Voter Eligibility Act), una propuesta que busca exigir documentos de identidad estrictos, como pasaportes o certificados de nacimiento, para poder registrarse y votar en elecciones federales.

La Casa Blanca ha elevado esta legislación a su "prioridad número uno", advirtiendo que no se firmarán otras leyes hasta que esta avance.

Sin embargo, el camino hacia su aprobación enfrenta un muro legislativo y una creciente controversia sobre su impacto real en el electorado.

¿En qué consiste la Ley SAVE América?

Actualmente, en la mayoría de los estados basta con marcar una casilla declarando bajo juramento que se es ciudadano estadounidense para registrarse. La nueva propuesta eliminaría esta práctica, exigiendo pruebas físicas documentales.

Documentación requerida: Para registrarse, el ciudadano debería presentar un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento certificado acompañado de una identificación con foto emitida por el gobierno.

Sanciones severas: La ley prevé cargos civiles y penales para los funcionarios que registren votantes sin estos documentos.

Voto por correo: Los solicitantes deberían adjuntar copias de su identidad tanto al pedir la papeleta como al enviarla, restringiendo además el uso del correo solo a casos de enfermedad, discapacidad o servicio militar.

El debate: ¿Seguridad o supresión?

La administración justifica la medida como una herramienta indispensable para evitar el voto de extranjeros. No obstante, los datos auditados en estados como Ohio y Texas muestran que los casos de potenciales no ciudadanos en los padrones representan menos del 0.02% del censo total.

El impacto en cifras:

21 millones de ciudadanos: Según el Centro Brennan para la Justicia, este es el número de estadounidenses que carecen de acceso fácil a los documentos exigidos.

El dilema del pasaporte: Solo el 53% de la población posee uno, dejando a casi la mitad del país dependiendo de certificados de nacimiento que, en muchos casos, no cumplen con los nuevos sellos y firmas técnicas exigidos.

69 millones de mujeres: Aquellas que han cambiado su apellido por matrimonio enfrentarían trabas, ya que la ley exige que el nombre en la identificación coincida exactamente con el del acta de nacimiento.

El escenario del bloqueo en el Senado

A pesar de que los republicanos controlan 53 escaños, la normativa del Senado exige una mayoría de 60 votos para superar el "filibusterismo" y proceder a la votación final.

Falta de apoyo demócrata: El líder de la minoría, Chuck Schumer, ha calificado el proyecto de "radical" y asegura que ningún miembro de su bancada lo apoyará. División interna: Algunos líderes republicanos, como John Thune, han reconocido en privado que los números no alcanzan y se oponen a eliminar las reglas del Senado para forzar la ley. Opinión pública dividida: Aunque el 80% de los estadounidenses apoya la idea general de pedir identificación, una proporción casi idéntica teme que el requisito de ciudadanía termine impidiendo que ciudadanos elegibles accedan a las urnas.

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