La tregua de los cinco días: el inesperado giro diplomático de Trump que frena la guerra energética con Irán

Suscríbete a nuestros canales

No fue un mensaje de guerra, sino una pausa estratégica. El presidente Donald Trump ha decidido cambiar el tono de la confrontación con Irán, ordenando una suspensión de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética del país persa.

Este movimiento, descrito por el mandatario como el resultado de un diálogo "profundo y constructivo", coloca a la diplomacia en una carrera contra el reloj.

Lo que hace una semana parecía una escalada inevitable hacia el colapso de las centrales eléctricas iraníes, hoy se transforma en una ventana de oportunidad para una "resolución completa y total" de las hostilidades.

Un diálogo "profundo y constructivo"

A través de su plataforma, Truth Social, el líder republicano detalló que durante los últimos dos días ambas naciones han mantenido contactos de alto nivel. Basándose en el tono "detallado y constructivo" de estas negociaciones, Trump instruyó al Departamento de Guerra para paralizar las operaciones contra centrales eléctricas iraníes.

Sin embargo, aclaró que la continuidad de esta orden dependerá estrictamente del "éxito de las reuniones y discusiones" que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana.

El fantasma del estrecho de Ormuz

Este acercamiento diplomático ocurre apenas horas después de una tensa guerra de advertencias. Trump había exigido a Teherán la apertura total del estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el paso del petróleo mundial.

Por su parte, Irán había amenazado con bombardear infraestructura energética dentro de los Estados Unidos si sus propias plantas eléctricas eran atacadas, asegurando que hasta ahora solo han utilizado una "fracción" de su capacidad militar.

Visite nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube