¿Cuándo deja de hacer frío en Chicago? Conoce el reporte detallado del Servicio Meteorológico para esta semana

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Después de un comienzo de semana con un aire helado y cielos nublados, la "Ciudad de los Vientos" se alista para un cambio meteorológico sorprendente.

Si aún no has guardado tus bufandas, no te preocupes, pero prepárate: el termómetro comenzará a subir de manera constante, y en cuestión de horas, volveremos a sentir el sabor de la primavera.

Un lunes de transición: frío persistente y ráfagas del norte

Según los datos más recientes de Google Weather, este lunes 23 de marzo de 2026, Chicago se enfrenta a un invierno que se niega a irse.

Con una temperatura máxima que apenas llega a los 2°C y una mínima de -1°C, la sensación térmica se siente mucho más fría debido a los vientos del norte que soplan a 19 mph.

Aunque el sol ha decidido asomarse durante el día, la nubosidad aumentará por la noche, y hay una ligera probabilidad del 10% de que caiga algo de nieve, recordándonos que el clima de marzo en Illinois siempre es un poco caprichoso.

El gran cambio: ascenso térmico a partir del martes en Chicago

La buena noticia para los habitantes llega con el amanecer del martes. Fuentes como AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirman que la tendencia a la baja se romperá después del lunes.

Martes 24 de marzo: Las temperaturas comenzarán a moderarse, alcanzando máximas cercanas a los 10°C (50°F) bajo cielos mayormente nublados.

Miércoles 25 de marzo: El termómetro seguirá subiendo hasta los 15°C (59°F), un alivio notable después del frío glacial del inicio de la semana.

Jueves 26 de marzo: Se espera que este "micro-verano" alcance su punto máximo, con temperaturas que podrían llegar hasta los 22°C (72°F).

Se pronostican tormentas en Chicago paran esta semana

Las tormentas y la variabilidad en el horizonte son temas de conversación. Sin embargo, este calor no llega solo.

El NWS Chicago advierte en sus boletines técnicos que este aumento de temperatura suele ir de la mano con inestabilidad.

Para el jueves, se espera la llegada de un sistema que podría traer lluvias y tormentas eléctricas, resultado del choque entre masas de aire caliente y frentes más fríos que aún están en la región.

Los expertos de Weather2Travel destacan que, aunque la media histórica de marzo en Chicago es de alrededor de 8°C, este 2026 está mostrando una volatilidad extrema, pasando de avisos por ráfagas de viento de más de 60 mph (registrados a mediados de mes) a días de sol radiante en menos de 48 horas.

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