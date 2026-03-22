Amenaza sin precedentes: el aviso de Teherán que pone en alerta roja la energía de EEUU

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Este domingo 22 de marzo, Irán amenazó a Estados Unidos (EEUU) con atacar su infraestructura energética si sus centrales eléctricas son bombardeadas primero, según información compartida durante este día por diferentes medios iraníes luego de las amenazas por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, con respecto a la apertura del estrecho de Ormuz, según detalló EFE.

Si bien, por medio de un comunicado difundido en medios locales, el portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, advirtió que Teherán también podría atacar plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a EEUU e Israel en la región como represalia, según reseñó EFE.

En el mismo orden de ideas, con respecto al estrecho de Ormuz, Irán destacó que permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Estados Unidos e Israel, a pesar del ultimátum.

OMI

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y el también embajador iraní en londres, Ali Musavi, aseguró que "El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", información que dio a conocer la agencia Mehr.

No obstante, Musavi destacó que el paso de embarcaciones por el estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

Estrecho de Ormuz

Es importante mencionar que el estrecho de Ormuz, es la única vía marítima entre el golfo Pérsico y el océano Índico. Además, es el paso por el cual transita el 20 % de las exportaciones globales de petróleo.

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