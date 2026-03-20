Trump sobre Irán: No quiero un alto al fuego

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó categóricamente la posibilidad de establecer un alto el fuego con Irán.

A su juicio, “no es momento de detenerse” mientras, según afirmó, las operaciones estadounidenses han logrado debilitar significativamente a Teherán.

“No quiero un alto el fuego. No hacés un alto el fuego cuando estás literalmente obliterando al otro lado”, expresó el mandatario.

La tensión en Oriente Medio subió de nivel desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una serie de bombardeos contra Irán.

En respuesta, el país persa ha atacado varias bases militares vinciladas a Estados Unidos y ubicadas en países de la región.