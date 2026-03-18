Venezuela se prepara para una avalancha de grandes conciertos: Omar Enrique y Omar Acedo confirman festivales y nombres internacionales

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La mañana de este 18 de marzo de 2026, los cantantes y productores venezolanos Omar Enrique y Omar Acedo se reunieron con la prensa para ofrecer detalles sobre los próximos eventos musicales que se avecinan en Venezuela, incluyendo festivales programados para la Semana Santa y posibles visitas de artistas internacionales de primera línea.

En la rueda de prensa, ambos artistas confirmaron la realización de festivales que buscan dinamizar la escena de conciertos en el país, entre ellos eventos como Saca El Pecho Fest y Festival Beah en la isla de Margarita, que forman parte de una agenda más amplia de espectáculos dirigidos tanto a públicos nacionales como internacionales.

Venezuela en la mira de grandes estrellas

Durante sus declaraciones, Omar Enrique y Omar Acedo afirmaron que Venezuela está siendo considerada en las agendas de importantes figuras del entretenimiento global, lo que abriría la puerta a conciertos de artistas que actualmente se encuentran en giras alrededor del mundo. Entre los nombres que han sonado con posibilidad de presentarse en el país mencionaron a exponentes de distintos géneros, como el urbano puertorriqueño Anuel AA, el bachatero Prince Royce, así como figuras del pop y la electrónica, además de agrupaciones legendarias.

Aunque los anuncios fueron expresados en un discurso que mezcló entusiasmo con posibles negociaciones en curso, se mencionó que algunos de estos artistas quedan en etapa de programación y que su inclusión dependerá de la confirmación de sus agendas internacionales, que ya consideran a Venezuela como una de las plazas por visitar en los próximos meses.

Una agenda amplia para 2026

Más allá de los festivales para la Semana Santa, la intención de los organizadores es completar una cartelera extensa de conciertos durante 2026, que contemple tanto espectáculos masivos en grandes recintos como eventos en espacios turísticos y ciudades del interior del país.

Los anuncios de Omar Enrique y Omar Acedo se suman a una serie de iniciativas encaminadas a consolidar a Venezuela como un destino obligado en la ruta de giras latinoamericanas e internacionales, aprovechando los avances en producción, infraestructura y demanda de entretenimiento en vivo.

Expectativas y próximos pasos

Las declaraciones de los artistas han generado expectativa entre los seguidores y el sector cultural, que espera que estos proyectos puedan materializarse en fechas concretas y con la confirmación oficial de los artistas que, según se ha dicho, estarían considerando al país como parte de sus itinerarios de gira.

Mientras tanto, los organizadores han adelantado que pronto se darán a conocer más detalles sobre fechas, locaciones, participantes y logística de estos eventos, en lo que promete ser uno de los años más activos en la historia reciente de conciertos en Venezuela.

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