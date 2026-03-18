Cruce en redes: Zalvador Zerboni lanza crítica al Desorden de Marko y el influencer responde sin filtros

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Un nuevo episodio de tensión sacude el mundo del entretenimiento digital luego de que el actor Zalvador Zerboni cuestionara públicamente el trabajo del influencer Marko. El comentario, publicado en redes sociales, no pasó desapercibido y generó una inmediata respuesta por parte del creador de contenido venezolano.

El intercambio se produjo pocas horas después de una de las recientes transmisiones en vivo de Marko, en medio de críticas por aspectos técnicos y de producción.

La crítica que encendió la polémica

A través de un comentario directo, Zalvador Zerboni señaló que el influencer no debería “obligar a nadie” y cuestionó su proceso de selección de participantes, sugiriendo que, de no contar con los recursos necesarios, debería dejar este tipo de producciones en manos de televisoras profesionales.

El mensaje incluyó observaciones sobre la presión que implica liderar este tipo de formatos, dejando entrever una crítica a la estructura y ejecución del proyecto.

La respuesta de Marko: autocrítica y determinación

Minutos después, Marko respondió públicamente, reconociendo que el casting es su responsabilidad y admitiendo que existen fallas dentro de su producción.

En su mensaje, el influencer aseguró que continuará intentando mejorar, pese a las dificultades, destacando su decisión de construir su carrera de manera independiente y sin depender de llamados de canales tradicionales.

Un debate entre lo digital y lo tradicional

El intercambio ha generado reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios debaten sobre las diferencias entre las producciones independientes y las realizadas por grandes cadenas televisivas.

Mientras algunos respaldan la crítica de Zerboni, otros destacan la postura de Marko como una muestra de perseverancia dentro del ecosistema digital.

Reacciones y alcance del enfrentamiento

El cruce entre ambas figuras rápidamente se viralizó, sumándose a la conversación sobre los retos de crear contenido en plataformas digitales frente a los estándares de la industria tradicional.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha ampliado sus declaraciones, y el Desorden de Marko sigue en ejecución.

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