¡En exclusiva! Sthefany Gutiérrez aclara los rumores: la verdad detrás de su situación sentimental actual

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Luego de la circulación de versiones sobre una presunta ruptura matrimonial, la modelo y ex Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, ofreció su versión de los hechos, permitiendo aclarar la información que generó atención en medios y redes sociales durante los últimos días.

La versión directa de la protagonista

En contacto con el equipo de Ronda, Sthefany Gutiérrez permitió precisar aspectos relacionados con su situación sentimental actual, luego de que surgieran reportes que apuntaban a un posible proceso de divorcio con su esposo, el empresario Jorge Silva.

La información inicial se originó en contenidos difundidos por programas de televisión y observaciones en redes sociales, como el Diario El Caribazo, lo que generó múltiples interpretaciones sobre el estado de la relación.

El origen de los rumores

Las especulaciones tomaron fuerza tras la ausencia de contenido compartido entre la pareja en plataformas digitales, lo que fue interpretado como señales de un posible distanciamiento.

Sin embargo, la falta de confirmación oficial en ese momento dio pie a versiones no verificadas que circularon ampliamente en la farándula.

Cuándo nació la relación

La relación entre Sthefany Gutiérrez y Jorge Silva se hizo pública a inicios de 2024, cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos y publicaciones, despertando el interés de seguidores y medios de farándula.

El momento que marcó oficialmente su historia fue la propuesta de matrimonio, realizada en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, en un evento abierto donde Silva le pidió la mano frente a decenas de asistentes, lo que rápidamente se volvió viral.

Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio en julio de 2024 en una ceremonia privada celebrada en la isla de Margarita. Meses después, en diciembre de ese mismo año, dieron la bienvenida a su primer hijo, consolidando su etapa como familia.

Ronda aclara y asume su compromiso

Comprometidos con la información veraz, desde Ronda se realizó la verificación correspondiente para esclarecer los hechos. En este sentido, el medio ofrece disculpas a Sthefany Gutiérrez, a Jorge Silva y a su entorno familiar por cualquier afectación que la difusión de versiones no confirmadas haya podido ocasionar.

El equipo editorial reafirma su responsabilidad de informar con base en datos confirmados y fuentes directas, priorizando el respeto y la precisión en cada contenido publicado.

Seguimiento informativo

Continuaremos dando seguimiento a este caso y a cualquier actualización relacionada, manteniendo como eje principal el compromiso con la verdad y el manejo responsable de la información en el ámbito del entretenimiento.

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