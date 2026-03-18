Talento criollo en Netflix: conoce sobre la participación de José Ramón Barreto en la serie médica "DOC"

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La carrera internacional de José Ramón Barreto suma un nuevo hito. El actor venezolano integra el elenco de "DOC", la serie médica mexicana que Netflix estrenó este mes y que ya acapara la atención de los suscriptores.

Quién es quién en la historia

Barreto interpreta a José Ramos, un personaje que forma parte del amplio equipo médico del Hospital Internacional donde transcurre la trama. Su inclusión en un reparto coral de primer nivel confirma el ascenso del criollo en la industria audiovisual latinoamericana.

La serie está protagonizada por Juan Pablo Medina ("La casa de las flores") como el doctor Andrés Ferrara, un respetado jefe de medicina interna que, tras sobrevivir a un intento de asesinato, despierta con una consecuencia devastadora: ha perdido por completo los recuerdos de los últimos doce años de su vida.

Acompañan a Medina un elenco estelar que incluye a la peruana Stephanie Cayo ("Yucatán", "Hasta que nos volvamos a encontrar"), la mexicana Gabriela de la Garza ("Narcos") y el español Iván Sánchez ("La reina del sur"), quienes dan vida a los colegas y seres queridos que Ferrara ya no reconoce.

Una historia real que conmueve

Lejos de ser una ficción cualquiera, "DOC" tiene raíces profundas en la realidad. La producción es la adaptación mexicana del exitoso drama italiano "Doc – Nelle tue mani" (2020), que a su vez se inspiró en la vida del médico Pierdante Piccioni. En 2013, Piccioni sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en coma y, al despertar, creía estar en el año 2001, habiendo perdido más de una década de recuerdos. Su experiencia fue plasmada en el libro "Meno Dodici" y se convirtió en un referente mundial sobre empatía clínica y reinvención personal.

El dato emotivo: Juan Pablo Medina y su propia batalla

La versión mexicana adquiere una capa adicional de emotividad gracias a la historia personal de su protagonista. Juan Pablo Medina sufrió una trombosis provocada por un infarto silencioso hace algunos años, lo que derivó en la amputación de su pierna derecha. Según reveló el director Francisco Franco, esa vivencia aportó una autenticidad desgarradora a su interpretación del doctor Ferrara, un hombre que también debe reconstruir su identidad desde cero.

Estreno en dos partes

Netflix ha apostado fuerte por "DOC". La serie consta de 40 episodios y se estrenó en dos bloques: los primeros 20 capítulos están disponibles desde el pasado 4 de marzo, mientras que la segunda parte (episodios 21 al 40) llegará a la plataforma el próximo 27 de marzo.

Con una trama que combina casos clínicos intensos, dilemas éticos y una profunda exploración de la memoria y las segundas oportunidades, "DOC" se perfila como uno de los títulos médicos más comentados del año. Y José Ramón Barreto, desde el lugar que ocupa en ese universo hospitalario, vuelve a demostrar que el talento venezolano sigue conquistando las pantallas del mundo.

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