¿Vuelve "la hembra mala"? Todo sobre el posible remake de "Teresa" que enciende las redes

Suscríbete a nuestros canales

La telenovela que en 2010 se convirtió en un fenómeno mundial bajo la piel y el temperamento de Angelique Boyer podría regresar a la pantalla, y la sola posibilidad ha encendido la imaginación de una nueva generación de actrices.

Aspirantes al trono de la ambición

Entre los nombres que suenan con más fuerza para encarnar a la inolvidable "hembra mala" destaca Ana Tena. La actriz, conocida por "Mi adorable maldición" y "Hermanas, un amor compartido", no esconde su admiración por Boyer y su deseo de seguir sus pasos. "Creo que mi mayor inspiración siempre ha sido Angelique Boyer. Es divina, preciosa, y algún día quiero ser como ella", ha declarado.

Otra que sueña con el protagónico es Isidora Vives, quien conquistó al público desde niña en "Mi corazón es tuyo". En una reciente entrevista, no dudó en expresar su entusiasmo: "¡Ay, me encantaría! La verdad es que me encantaría. Yo me pinto el pelo de negro, ustedes llámenme".

Incluso Ana Brenda Contreras, quien interpretó a Aurora en la versión de 2010, se pronunció sobre la posibilidad de una continuación. "¿Te imaginas? Estaría muy interesante. Cuando hay buenos personajes, las historias trascienden y son icónicas, ojalá se haga", comentó ante los medios.

¿Secuela o remake?

Quien ha sembrado la idea más concreta es Margarita Magaña, la inolvidable "Aída" de la historia. La actriz no está a favor de un remake con rostros nuevos; para ella, lo ideal sería una segunda parte que explore la vida de los personajes 15 años después. "Sería un regalo para los fans", aseguró, sugiriendo que la historia dejó muchas preguntas abiertas y que ver a una Teresa madura enfrentando las consecuencias de su ambición sería un éxito rotundo.

Esta propuesta llegó a oídos de Angelique Boyer, quien no ha cerrado la puerta definitivamente. La actriz ha mencionado que, si el guion es lo suficientemente sólido y no arruina el legado de la primera parte, estaría dispuesta a considerar la propuesta. Sebastián Rulli, el eterno Arturo de la Barrera, también ha mostrado un entusiasmo genuino pero realista, reconociendo que retomar una historia tan icónica requiere una justificación narrativa muy fuerte.

La memoria de un personaje inmortal

Teresa no es un personaje cualquiera. Su historia, la de una joven que, impulsada por sus ambiciones económicas, busca mejorar su posición social a toda costa, ha sido interpretada por grandes figuras: Maricruz Olivier en 1959, Salma Hayek en 1989 y Angelique Boyer en 2010. La versión de Boyer, producida por José Alberto Castro, fue un parteaguas en su carrera. "Angelique hizo un trabajo espléndido, se entregó por completo al personaje, sorprendió, lo hizo con mucha alma", recordó el cronista de espectáculos Alfredo Gudinni.

El público opina: entre la nostalgia y el rechazo

Como era de esperarse, la posibilidad de una nueva versión de Teresa ha generado reacciones divididas. En redes sociales, mientras algunos fans sueñan con ver una continuación, otros rechazan la idea de un refrito.

Por ahora, el regreso de "la hembra mala" se mantiene en el terreno de los rumores y el deseo. No hay contratos firmados, libretos en producción ni fechas confirmadas. Pero en el mundo de las telenovelas, donde la nostalgia vende y los clásicos nunca mueren, todo puede pasar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube