Jonathan Montenegro aclara polémica y desmiente versiones sobre sus supuestas declaraciones

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El actor venezolano Jonathan Montenegro decidió pronunciarse públicamente tras la difusión de contenidos en los que se le atribuyen declaraciones relacionadas con la situación personal de Daniela Alvarado. A través de un comunicado, dejó claro que dichas afirmaciones no corresponden a la realidad.

Aunque reconoce que a lo largo de su trayectoria ha sido objeto de interpretaciones inexactas, en esta oportunidad consideró necesario intervenir para aclarar lo ocurrido, subrayando la importancia de manejar con responsabilidad temas sensibles.

Un llamado a la responsabilidad informativa

En su mensaje, Montenegro hizo énfasis en la necesidad de actuar con mayor rigor al momento de difundir información, especialmente cuando se trata de situaciones personales que involucran dolor o pérdidas.

El actor expresó que no todo debe ser utilizado con fines de exposición mediática, destacando que el respeto debe prevalecer por encima de la inmediatez o el alcance en redes sociales.

Niega categóricamente las declaraciones atribuidas

Como parte central de su pronunciamiento, Montenegro desmintió haber emitido comentarios como los que circulan en algunas plataformas, e invitó a quienes los difundieron a presentar pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Su intención, según dejó ver, es aclarar los hechos y evitar que se continúe replicando una versión que considera alejada de la verdad.

Respeto y solidaridad en un momento delicado

Más allá de la polémica, el actor quiso dirigir su mensaje hacia Daniela Alvarado, manifestando su respeto y solidaridad ante la situación que atraviesa.

Asimismo, explicó que su silencio inicial respondió precisamente a ese respeto, y no a falta de empatía o interés, como algunos pudieron interpretar.

Un cierre firme pero sereno

Finalmente, Montenegro señaló que espera que su aclaratoria sea suficiente para detener la difusión de información errónea. Aunque mantuvo un tono firme, su mensaje apuntó más a la reflexión que a la confrontación directa.

Ronda asume públicamente su responsabilidad por la difusión del contenido, reconociendo que, aunque el material compartido correspondía a otro medio, su publicación no fue manejada con el cuidado que ameritaba, asimismo, afirmamos nuestros compromiso con la veracidad de la información, por tanto, tomaremos mayor precaución para evitar situaciones similares.

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