Más que un juego: las sentidas palabras de Sascha Fitness que unieron a los venezolanos en Miami

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La influencer y coach fitness, Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness conmovió al público y a sus seguidores tras ofrecer unas palabras a través de su perfil de Instagram en apoyo al equipo venezolano tras asistir al juego del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y República Dominicana .el pasado 11 de marzo de 2026.

Por su parte, Barboza tuvo la oportunidad de asistir al encuentro entre Venezuela y República Dominicana junto a su familia. Durante el juego, la influencer venezolana dedicó unas palabras para quienes asistieron al partido "Buenas noches Miami. ¡Qué se escuche Venezuela!", así lo dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales.

En el mismo orden de ideas, en el pie del video, la coach fitness expresó su felicidad ante los resultados que ha obtenido Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (pasar a la final) y su orgullo de haber participado como figura pública durante el encuentro pasado.

"Estar ahí, representando a Venezuela en ese momento, con esa energía, con nuestra gente... es algo que no se explica, se siente. Significó mucho para mi", detalló Barboza por medio del escrito de dicho video.

Además, afirmó que "Venezuela es: talento, disciplina, grandeza". Y, añadió que se siente agradecida por ser tomada en cuenta para este tipo de eventos, siempre con el objetivo de apoyar a su país, Venezuela.

En otro orden de ideas, la también CEO de Sascha Fitness Corp agregó como posdata lo siguiente "(...) utilicé una canción de uno de los grandes cantantes dominicanos, y uno de mis cantantes favoritos, Juan Luis Guerra! porque hoy jugamos por nosotros y ustedes!".

Finalmente, durante el video se aprecian imágenes de Barboza disfrutando del encuentro con su familia, algunos seguidores e integrantes del equipo venezolano.

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