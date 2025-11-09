La foto que nadie esperaba: hija de Sascha Fitness posa junto a famoso jugador de fútbol

Suscríbete a nuestros canales

La vida de Lionel Messi en Miami dejó una nueva y adorable postal para el recuerdo, y es que en esta ocasión, el astro argentino no posó junto a otra superestrella del deporte, sino con una pequeña fan: Luna, la segunda hija de la empresaria e influencer venezolana Sascha Fitness (Sascha Barboza).

La imagen, que rápidamente se hizo viral entre los seguidores de la entrenadora y del futbolista, captura un momento de pura emoción infantil. La pequeña Luna, conocida por la comunidad de Sascha por su carisma y energía, aparece feliz junto al astro argentino.

Para Sascha Fitness, cuya plataforma se centra en la salud y el bienestar, este encuentro representa la conexión de su familia con un ícono global, confirmando que la 'Messimanía' trasciende todas las barreras, incluso la del universo fitness y el entrenamiento.

