Giro en el caso de Valeria Márquez: la disputa por el negocio que su familia quiere callar

Suscríbete a nuestros canales

A casi seis meses del brutal asesinato de la joven influencer y empresaria Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, la investigación del caso, que conmocionó a México por haber ocurrido durante una transmisión en vivo, parece tomar un giro inesperado.

Las miradas de la prensa y de un sector de la propia familia se dirigen ahora hacia un miembro del círculo más íntimo de la víctima: su tío y socio comercial, Armando López.

El ataque contra Valeria Márquez, de 23 años, se registró en mayo de 2025 dentro de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge. La influencer, conocida por su contenido de belleza, fue ejecutada a tiros por un sujeto que se hizo pasar por repartidor y que minutos antes le había entregado un regalo señuelo.

Si bien la Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, las nuevas revelaciones apuntan a una posible motivación de índole económica o familiar.

Según fuentes cercanas a la familia han expresado a medios de comunicación su extrañeza por el hecho de que el salón estuviera prácticamente vacío el día del atentado. Más aún, resaltan la ausencia de dos personas clave que solían estar siempre en el local: el tío y socio, Armando López, y la pareja sentimental de Valeria.

Las sospechas se intensificaron cuando trascendió que Armando López habría salido de viaje pocos días después del asesinato.

Este señalamiento público hacia el tío no ha sido confirmado oficialmente por la Fiscalía de Jalisco. La autoridad se ha mantenido reservada, indicando que la investigación es compleja y se encuentra abierta, sin personas detenidas hasta el momento.

Recientemente, la Fiscalía ha mencionado que ha encontrado "cierta resistencia" de parte de algunas personas cercanas a Valeria para rendir declaraciones completas, lo que dificulta la resolución del caso.

El caso de Valeria Márquez, grabado y difundido en tiempo real por el propio destino, sigue siendo un doloroso símbolo de la impunidad en México, con la incertidumbre latente sobre si el móvil real se encuentra en la compleja telaraña del crimen organizado o en la ambición que se gestó dentro de su propio círculo familiar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube