El secreto mejor guardado: celebridades que regalan oportunidad de vida con la donación de órganos

Suscríbete a nuestros canales

La donación de órganos es un acto de altruismo supremo, y varias figuras públicas han utilizado sus plataformas para demostrar su impacto, tanto al donar en vida como al perpetuar su legado después de la muerte.

Sus historias no solo salvaron o mejoraron vidas, sino que también inspiraron a millones a registrarse como donantes para cambiar el destino de quiénes lo necesiten.

Famosos que han decidido donar sus órganos

Algunas celebridades, a pesar de sus trágicas muertes, dejaron un testamento de generosidad que permitió a otros tener una segunda oportunidad:

Natasha Richardson (Actriz): Tras sufrir un accidente de esquí en 2009, la actriz británica-estadounidense Natasha Richardson se convirtió en donante. Su corazón, hígado y riñones fueron trasplantados, permitiendo que tres personas recibieran el regalo de la vida. Su esposo, el actor Liam Neeson, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la donación de órganos.

Jon-Erik Hexum (Actor y Modelo): En 1984, la prematura muerte del joven actor Jon-Erik Hexum en un accidente en el set de rodaje no fue en vano. Sus órganos y tejidos, incluyendo su corazón, riñones, córneas y piel, fueron donados a personas necesitadas.

Por otra parte, también hay celebridades que han realizado una donación de órgano en vida a un familiar o amigo, o de forma altruista:

Francia Raísa: La actriz donó un riñón a su amiga, la cantante Selena Gomez , en 2017 debido a las complicaciones del lupus de esta última.

Jesse Eisenberg: El actor ha manifestado públicamente su intención de donar un riñón a un desconocido de forma altruista para un trasplante en cadena.

Yuliana Preciado: La hija del cantante Julio Preciado, le donó un riñón a su padre.

El hermano menor de la actriz Sarah Hyland , Ian Hyland , le donó un riñón después de que su cuerpo rechazara el primero que había recibido de su padre.

La ex-pareja del comediante Tracy Morgan, Tanisha Hall, le donó un riñón.

Las historias de estos famosos sirven como un recordatorio poderoso de que la donación de órganos es un tema universal, capaz de trascender la fama y ofrecer una esperanza tangible a quienes esperan una segunda oportunidad para vivir.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube