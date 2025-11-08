Luto en Televisa: muere actriz de 'El Chavo del 8' y 'La Rosa de Guadalupe'

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de la primera actriz María del Carmen Vela Garcés, mejor conocida por el público como Maricarmen Vela, a la edad de 87 años.

Según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), su partida a tan solo días de su cumpleaños número 88, cierra un capítulo de más de seis décadas dedicadas al cine, el teatro y, sobre todo, la televisión.

Maricarmen Vela fue un rostro de distinción y elegancia en la pantalla chica, consolidando su trayectoria desde su llegada a México, país que la acogió profesional y sentimentalmente.

Si bien su currículum abarca decenas de producciones, Maricarmen Vela quedó inmortalizada para varias generaciones de Latinoamérica por un papel secundario pero inolvidable: Gloria, la tía de Paty, en el icónico programa "El Chavo del 8".

En la famosa vecindad de Chespirito, su personaje representaba la elegancia y la sofisticación que irrumpía en la rutina del barrio, causando suspiros en Don Ramón y rivalizando sutilmente con Doña Clotilde. Aunque su participación fue breve, su carisma y dulzura hicieron de la "Tía Gloria" una de las figuras más queridas del universo de Roberto Gómez Bolaños.

Más allá de la comedia, la actriz forjó un nombre respetado en el género del melodrama, participando en producciones de gran éxito a lo largo de las décadas:

Lazos de Amor (1995)

Abismo de Pasión (2012)

Mujeres de Negro (2016)

Mi corazón es tuyo (2014)

En años más recientes, mantuvo su actividad incursionando en series unitarias de gran popularidad, como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, demostrando su versatilidad y vigencia ante las nuevas audiencias.

La Asociación Nacional de Actores, que la consideraba miembro honoraria, compartió un mensaje de profunda tristeza, extendiendo sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros por la pérdida de una de las damas más queridas del teatro y la televisión.

