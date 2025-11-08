¡Lo que faltaba! Arturo De Los Ríos y Jonathan Montenegro llaman a sus ex más polémicas

Suscríbete a nuestros canales

Lo impensable ocurrió, y es que los artistas venezolanos Arturo De Los Ríos y Jonathan Montenegro, se atrevieron a hacer en vivo algo que nadie esperaba.

A pesar de los conflictos hasta legales que, rodean las relaciones anteriores de los actores, ambos rompieron la barrera y se atrevieron en un Live de Instagram, junto a su también ex pareja Juliet Lima, a llamar a Patricia Schwarzgruber y Zhandra de Abreu.

¿Quién llamó a quién?

Luego de conversar en vivo sobre sus próximos shows y que, Juliet Lima hiciera comentarios sobre la buena relación que lleva con ambos, a pesar de ser ex parejas y hasta tener una hoja con Jonathan Montenegro, el venezolano De Los Ríos subió la apuesta y llamó a Schwarzgruber quien respondió la llamada.

Sin embargo, luego que le preguntara si consideraba posible una reconciliación con Montenegro, la actriz venezolana le colgó sin emitir más palabras que "aló".

Jonathan Montenegro también se atrevió a llamar al aire a la ex de su compañero, Zhandra de Abreu. ¿Qué opinas de el? preguntó, sin responder una palabra.

Por su parte, Juliet Lima, solo se divirtió con la osadía de sus dos ex parejas, a pesar de las polémicas que rodean la relación de Montenegro y De Los Ríos con las actrices venezolanas.

