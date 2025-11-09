Coincidencia fatal: conoce la historia oculta de las estrellas del 'Club de los 27'

Suscríbete a nuestros canales

El tristemente célebre Club de los 27 es un grupo de músicos, artistas y actores que fallecieron a la edad de 27 años, a menudo debido a abuso de sustancias, accidentes o suicidio, y en la cima de su fama o con un legado cultural significativo.

No se trata de un club social ni una hermandad; sino de la coincidencia más lúgubre y fascinante de la historia del rock and roll.

¿Qué famosos se encuentran en el club de los 27?

Aunque la lista del club ha crecido con el tiempo, los siguientes artistas son considerados sus miembros más prominentes y la base de su leyenda.

Robert Johnson (1911-1938): Legendario músico de blues, uno de los primeros en ser asociado a esta trágica coincidencia.

Jimi Hendrix (1942-1970): Considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Murió por asfixia con su propio vómito tras una sobredosis de barbitúricos y alcohol.

Janis Joplin (1943-1970): Una de las voces femeninas más destacadas del rock y el blues. Murió por una sobredosis de heroína.

Jim Morrison (1943-1971): Líder y vocalista de The Doors, conocido por su carisma y poesía. Fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento en París, la causa oficial fue un ataque al corazón, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de especulación.

Kurt Cobain (1967-1994): Cantante, compositor y guitarrista de la banda Nirvana. Fue encontrado con un disparo en la cabeza. Su muerte reavivó la leyenda del club después de más de dos décadas.

Amy Winehouse (1983-2011): Cantante y compositora británica de soul, jazz y R&B. Falleció por intoxicación alcohólica.

El origen del mito

El "Club" tiene sus raíces mucho antes del auge del rock, en la misteriosa figura de Robert Johnson (1911-1938), el influyente pionero del Delta Blues.

La leyenda que rodea a Johnson cuenta que, insatisfecho con su habilidad en la guitarra, se dirigió a una encrucijada de caminos (Crossroads) a medianoche. Allí, supuestamente hizo un pacto con el Diablo, entregando su alma a cambio de un talento musical descomunal que lo haría famoso. Murió un año después de sus últimas grabaciones, también a los 27, en circunstancias confusas (la versión más difundida es que fue envenenado por un marido celoso).

Johnson fue el primer artista de gran calibre en morir a esta edad, pero el concepto de un "club" no se formó hasta la década de 1970.

El mito se popularizó y consolidó definitivamente en 1994 con la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana. Su trágico suicidio reavivó la siniestra lista.

Fue la madre de Cobain, Wendy O'Connor, quien inmortalizó la expresión al comentar a un reportero: "Ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club. Le dije que no se uniera a ese estúpido club".

Aunque investigadores han intentado desmitificar el Club, señalando que, estadísticamente, no existe un "pico" real de muertes de músicos a los 27 años en comparación con otras edades, el fenómeno cultural persiste.

