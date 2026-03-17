¡Hay Cardenal para rato! Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de Reynaldo Armas

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El cantante y compositor colombo venezolano, Reynaldo Armas, mejor conocido como El Cardenal Sabanero se encuentra en Venezuela, mejorando favorablemente y siguiendo al pie de la letra el tratamiento y las indicaciones médicas para su completa recuperación, según reseñó el comunicado emitido por la oficina de prensa del reconocido artista.

Es importante destacar que El Cardenal Sabanero atravesó recientemente un delicado proceso de salud el cual requirió atención medica especializada, detalló el comunicado.

Del mismo modo, Armas estuvo aproximadamente 30 días hospitalizado en la Fundación Santa Fé de la ciudad de Bogotá lugar donde recibió atención médica especializada, incluyendo algunos días bajo manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos, añade el comunicado.

A pesar de haber atravesado una situación delicada con respecto a su salud, ya se encuentra en su tierra, estable y recibiendo el tratamiento y los cuidados necesarios.

Por otro lado, a través del comunicado se enfatiza el profundo agradecimiento por las oraciones, mensajes de cariño y muestras de apoyo que han llegado al cantante y compositor de música llanera, desde diferentes países por parte de sus colegas, amigos y seguidores.

Finalmente, dicho texto asegura que continuarán informando con respecto a la evolución de Reynaldo Armas y la reanudación de sus actividades artísticas cuando su salud lo permita.

Foto: Oficina de prensa Reynaldo Armas

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