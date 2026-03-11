"Los días fueron peligrosos, pero aquí estoy": Reynaldo Armas reaparece luego de 30 días hospitalizado

Suscríbete a nuestros canales

El icónico cantautor venezolano Reynaldo Armas, recibió el alta médica este martes 10 de marzo tras permanecer 30 días hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia.

El parte médico del propio artista

Fue el mismo Armas quien, a través de un video, confirmó la noticia y dio detalles de su estado. "Aquí me encuentro en la habitación 1107 de la Fundación Santa Fe en Bogotá. 30 días, exactamente hoy, después de una complicación, pero gracias a Dios todo bien, gracias a Diosito", expresó.

El cantante no ocultó la gravedad de lo vivido. "La verdad es que los días han sido largos, han sido peligrosos, han sido fuertes, no han sido fáciles", confesó, dejando claro que el proceso fue muy complejo.

Una red de ángeles en tierra extraña

A pesar del malestar y la distancia de su hogar, Armas destacó el trato recibido por parte del equipo médico y administrativo de la clínica. "Agradecido primero que todo con el líder todopoderoso y con todo el equipo de aquí, de la clínica, que se portaron a la altura. Puros angelitos, puros angelitos", manifestó.

El intérprete de "La Carta" no escatimó en reconocimientos: "Todas las camareras, camareros, los doctores, todo el personal de cocina, de mantenimiento. Todo el mundo tuvo que ver conmigo y eso me hizo sentir muy bien. A pesar del malestar, a pesar de todo, me sentí muy bien gracias a Dios".

El regreso a casa

Tras un mes de encierro hospitalario, Armas ya tiene planes concretos. "Aquí estamos ya de salida, espero que todo salga bien y que ya mañana o pasado mañana como a tarde para Venezuela", anunció, anticipando su regreso a territorio nacional entre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo.

Un historial de cuidados

El revés de salud que enfrentó el cantautor en Bogotá no es un hecho aislado. En diciembre pasado, Armas tuvo que suspender una presentación en el estado Apure, debido a un fuerte dolor en la columna que le provocó una baja de tensión y lo obligó a salir del escenario. En aquella oportunidad, el artista explicó que venía arrastrando dolencias en esa zona desde hacía tiempo y que utilizaba fajas y plantillas especiales para retrasar una intervención quirúrgica.

Días después, fue sometido a una operación lumbar de la que, según su hijo Reymar Armas, "todo salió a la perfección". El reposo forzado, para un hombre que prácticamente no ha tomado vacaciones en 50 años de carrera, se convirtió en un "merecido descanso".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube