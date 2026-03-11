¡Su segundo añito! Maluma celebra a lo grande el cumpleaños de su hija Paris

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, Maluma dejó de lado los escenarios para celebrar el segundo cumpleaños de su hija Paris, fruto de su relación con Susana Gómez, en un festejo que parecía sacado de un cuento de hadas marino.

Un paraíso caribeño como escenario

La celebración tuvo lugar en la exclusiva propiedad que el intérprete de "Hawái" posee en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, un refugio donde, según ha confesado en el pasado, logra desconectar del estrellato para ser simplemente "Juan Luis" junto a su familia. La elección del lugar no fue casual: la pareja buscó un entorno íntimo y privado para compartir este momento tan especial con sus seres queridos.

Aunque el cumpleaños de Paris es el 9 de marzo, la familia decidió adelantar la fiesta principal al fin de semana previo, permitiendo así que familiares y amigos cercanos pudieran acompañar a la pequeña en su día sin prisas.

Los looks de la familia y el emotivo mensaje de papá

Para la ocasión, los anfitriones lucieron atuendos frescos y veraniegos, acordes con el clima caribeño. Maluma optó por una llamativa camisa amarilla y bermudas blancas, un color que, según señaló en sus redes, es el favorito de su hija. Susana Gómez, por su parte, eligió una minifalda rosa combinada con una camisa menta. La pequeña Paris encantó a los invitados con un delicado vestido de volantes con estampado azul y un peinado adornado con pequeños moños.

A través de varias fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Maluma compartió su felicidad con sus millones de seguidores. En una de las postales, aparece junto a Susana y Paris, con un semblante radiante que reflejaba la paz y el amor del momento. El mensaje que acompañaba las imágenes no pudo ser más conmovedor: "HBD #2 PRINCESA MIAAAAAA… Estos papás te aman y dan la vida por ti!".

Familia, amigos y el valor del tiempo juntos

El evento incluyó juegos y momentos compartidos con amigos cercanos y familiares, todos pensados para el disfrute de la pequeña. El artista antioqueño aprovechó para reflexionar sobre la importancia de estos instantes, destacando que "el tiempo pasa volando y lo más importante es estar juntos".

La reacción de los seguidores y colegas no se hizo esperar. Amigos del medio artístico, como Dim de Piso 21 y el futbolista Juan Fernando Quintero, dejaron mensajes de felicitación para la niña, refiriéndose a ella con cariño como "sobrina". Las publicaciones sumaron miles de interacciones y comentarios celebrando el crecimiento de la familia y el amor que se profesan.

