¡Impresionante! Sheryl Rubio se despide de su cabellera y estrena nuevo look

La actriz de Somos Tú y Yo se despide de su característico look y deja a sus seguidores boquiabiertos 

Por Danyelis Pereira
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 04:58 pm

Sheryl Rubio dijo adiós a su larga melena. La artista, conocida por su paso por producciones como "Somos tú y yo", mostró este martes 10 de marzo en sus redes sociales un drástico cambio de imagen que tomó por sorpresa a sus fanáticos.

La razón del cambio

Según explicó la propia intérprete, la decisión responde a la llegada del verano, optando por un look más cómodo y ligero para esta temporada, escribió junto a las fotografías donde luce un corte moderno que le llega por arriba de los hombros, dejando atrás la frondosa melena que la acompañó durante años.

La reacción de sus seguidores

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de mensajes. "Te ves espectacular", "Ese corte te rejuvenece" y "Siempre hermosa, con pelo largo o corto", fueron algunos de los comentarios que destacaron entre la ola de reacciones positivas que ha recibido la también cantante.

