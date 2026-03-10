Cruce de palabras tras el funeral de Willie Colón: diferencias entre Yordano y César Miguel Rondón por la despedida del salsero

Suscríbete a nuestros canales

La despedida del legendario salsero Willie Colón en la icónica Catedral de San Patricio estuvo cargada de simbolismo, música y emoción. Sin embargo, horas después del homenaje, la conversación tomó un giro inesperado cuando el periodista César Miguel Rondón y el cantautor Yordano protagonizaron un cruce de palabras en redes sociales.

El intercambio surgió a raíz de un comentario sobre la presencia de Yordano en el funeral y sobre los detalles del homenaje musical que acompañó el último adiós al trombonista neoyorquino, lo que desató una discusión pública que rápidamente captó la atención de seguidores de ambos.

Un funeral lleno de simbolismo musical

La ceremonia celebrada en la Catedral de San Patricio reunió a amigos, familiares y figuras del mundo artístico para despedir a Willie Colón. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la combinación de tradiciones musicales que acompañaron el acto.

Durante la entrada al templo, el sonido de las gaitas escocesas marcó el tono solemne del momento. Aunque para algunos ese detalle parecía desconectado de la historia del salsero, otros recordaron que el lugar tiene una profunda conexión con la comunidad irlandesa de Nueva York y que la esposa del músico posee raíces en esa cultura.

Al final de la ceremonia, la despedida tomó un giro más cercano a la esencia del artista: varios trombones interpretaron “La Murga”, una de las piezas más emblemáticas de Willie Colón y una canción que marcó generaciones dentro de la salsa.

El comentario que encendió la discusión

Tras difundirse imágenes del funeral, César Miguel Rondón publicó un comentario en el que mencionó que Yordano había aparecido como “testigo accidental” en uno de los videos captados durante la salida del féretro.

La expresión generó una respuesta inmediata del cantante venezolano, quien aclaró públicamente que su presencia no fue casual. Según explicó, asistió a la homilía porque fue invitado como colega y amigo cercano del músico y de su familia, particularmente de uno de sus hijos.

La aclaratoria de Yordano dejó claro que no acostumbra presentarse en eventos donde no ha sido convocado, y que su presencia en la ceremonia respondía a un vínculo personal con el artista fallecido.

La respuesta conciliadora que calmó el tono

Luego del mensaje de Yordano, César Miguel Rondón respondió nuevamente para explicar el sentido de su comentario. El periodista aclaró que nunca insinuó que el músico se hubiera “colado” en el evento, sino que utilizó la palabra “accidental” para referirse únicamente a su aparición casual en el video que circulaba en redes.

Rondón también aprovechó para expresar respeto hacia el cantautor, destacando su trayectoria y recordando que artistas de su talla siempre son bienvenidos en cualquier escenario o encuentro musical.

Además, reconoció que la muerte de Willie Colón ha tocado profundamente a quienes compartieron con él dentro y fuera de la música, lo que ha generado una sensibilidad especial en las reacciones de colegas y amigos.

Un duelo que también se vive en redes

El breve intercambio entre ambos personajes reflejó cómo incluso los homenajes más solemnes pueden dar pie a interpretaciones distintas cuando se trasladan al terreno digital.

Mientras algunos seguidores defendieron la postura de Yordano, otros consideraron que el comentario de César Miguel Rondón había sido simplemente una observación sin intención de generar polémica.

Lo cierto es que, más allá del cruce de palabras, la conversación terminó girando nuevamente hacia la figura de Willie Colón, recordando el impacto cultural que dejó en la música latina y la profunda huella que su partida ha dejado entre colegas, amigos y admiradores.

