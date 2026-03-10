Chepa Candela: El Universo “Somos tú y yo” comenzará su rodaje después de Semana Santa…

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz martes, querubines! Aquí me tienen, como de costumbre, con este teclado echando más humo que una fumarola caliente; full de tantos chismes, brollos, desmadres, tramoyas, dimes y diretes, del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde lo que sobra es hilo para tejer y agua para beber…

Somos tú y yo

Así que sin más, ¡blá, blá, blá!, arranco contándoles que por los predios del canal de La Colina la cosa pinta ¡chévere, cambur!, yyy es que me “espepitaron” que los escenógrafos están quitándole el polvo a los estudios para darle paso a las nuevas producciones que están sobre la mesa, pues a según, ya bajaron los cobres para grabar “programas de calidad” y me chismearon que incorporaron a un lote de pasantes universitarios que no cobraban ni medio, pero tienen la disposición de aprender y echarle ganas al coroto… En esos movimientos telúricos se dio la contratación del director José Luis Zuleta, quien tiene más de 30 años de experiencia y trayectoria en el área de los culebrones (¡una peluza!), y viene a ponerle orden al universo “Somos tú y yo” y a otros proyectos dramáticos adaptados a estos tiempos, y es que la muy “cacareada” serie juvenil la harán en formato vertical para que se vea en “tuttos” los teléfonos inteligentes de aquí, allá y más “acullá”… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) que los seriados del universo “Somos tú y yo” comenzarán a rodarse después de Semana Santa, y ante esos chismes de pasillo, muchos actores de esa época dorada de Venevisión (y su mundo dramático) están “por mera casualidad” visitando La Colina para ver si les lanzan “algodón con yodo” (en este río revuelto) y ver si los ponen a figurar en estos cortometrajes que tienen a más de uno con el Jesús en la boca… ¡Por cierto!... ¿A qué actor o actriz les gustaría ver allí? ¡Arrancó la encuesta!...

Katherine Martínez

Yyy, cambiando radicalmente el tema, les cuento que la KATHERINE MARTÍNEZ tiene al equipo de producción de “Vitrina Hoy” colgando de un hilo, y es que la susodicha no termina de decidir si sigue o no dentro de la nueva temporada del magazine de Televen… Para aquellos que se perdieron cómo va este suculento brete, les cuento que “Vitrina Hoy” llegará en un formato de dos horas, es decir, la hora de transmisión de “Lo Actual” sale del aire (porque según ese programa tiene los números bajos, y tras la salida de la Esthefany Kolman, el rancho se vino abajo) y el “repotenciado” magazine de entretenimiento y variedades que cocina el canal de la bolita roja saldrá muy pronto en horario de 9 a 11 de la mañana… El brollo de este brete es que sus productores están más calientes que plancha e´chino, porque cada vez que le preguntan a la Katherine si sigue o no (¡obviamente!, para buscarle un reemplazo), esta cambia su discurso; en momentos dice: “continúo” y en otros sale con que “les dejaré el pelero”, sembrando dudas e incertidumbres entre “tuttos” los trabajadores de la planta televisiva… ¿Qué pasará con la oxigenada animadora? ¡Sabrá Vicente y toda su gente!...

Mandy Meza

El chisme que sí me llegó fresquito a mi ultramoderna sala de redacción (¡duélale a quien le duela!) es que la MANDY MEZA pasará a “Vitrina Hoy” una vez que “Lo Actual” baje su santamaría, y la Albanys Aray se mantendrá clavada ¡de cabeza, tronco y extremidades! en “El Noticiero” de Televen, atendiendo única y exclusivamente la sección de farándula de dicho espacio informativo porque ¡para eso fue contratada! ¡Por cierto!... Mi infalible fuente y chismógrafa me pidió discreción con todo este brollo que, sin malicia, les estoy soltando; y en ese ir y venir de “dimes y diretes” le pregunté por el “papachongo” Horario Hernández (productor de “Lo Actual”); les confieso que tragué hondo porque pensé que a mi amor platónico le iban a dar “matarile rile rile” y ¡NOOO!; él será el productor estrella de “Vitrina Hoy”, así que tendré colirio para ¡raaaaaatoooooo!… ¡Chúpense esa!... ¡Adiós!...

