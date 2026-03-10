¡Hoy se bebe, hoy se gasta! Bad Bunny cumple 32 años y arranca el día soplando las velas

Suscríbete a nuestros canales

El cumpleaños de Bad Bunny nunca pasa desapercibido, y este 10 de marzo el artista volvió a demostrar que cada momento suyo se convierte en tendencia. El cantante puertorriqueño celebró 32 años de vida y decidió iniciar su día con una foto que rápidamente llamó la atención de sus millones de fanáticos.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió una fotografía en la que aparece frente a su pastel de cumpleaños mientras sopla las velas, una escena íntima que en cuestión de minutos comenzó a circular por toda internet.

Un cumpleaños que comenzó frente a un pastel

El artista quiso compartir con sus seguidores el arranque de su celebración. En la imagen publicada se le observa inclinado hacia el pastel, de chocolate y forma de corazón concentrado en el tradicional momento de apagar las velas que marca el inicio de un nuevo año de vida.

Aunque se trata de un instante cotidiano, la publicación generó un enorme movimiento en redes sociales. Miles de fanáticos reaccionaron con mensajes de cariño, felicitaciones y emojis festivos que casi llegan a los 66 mil comentarios al momento de redacción de esta nota y al menos 3,8 millones de likes, demostrando la enorme conexión que el cantante mantiene con su audiencia.

Un artista que cambió las reglas del género urbano

Nacido el 10 de marzo de 1994 en Puerto Rico, Bad Bunny se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. En pocos años pasó de publicar canciones en internet a dominar escenarios internacionales y listas de popularidad.

Su estilo irreverente, la mezcla de géneros y su capacidad para reinventarse han sido claves para su éxito. Con cada proyecto musical logra captar la atención del público y mantenerse como uno de los nombres más poderosos del entretenimiento global.

Además de la música, su impacto se extiende a la moda, el cine y la cultura pop, áreas en las que también ha dejado su sello personal.

Celebración en medio de una carrera imparable

El nuevo cumpleaños del “Conejo Malo” llega en un momento en el que su carrera continúa acumulando logros. Sus proyectos musicales, presentaciones y apariciones públicas mantienen su nombre constantemente en los titulares del espectáculo.

Por eso, cualquier publicación del artista se transforma rápidamente en noticia. Esta vez, bastó una fotografía frente a un pastel para que el público se sumara a la celebración desde diferentes rincones del mundo.

Mientras suma un año más de vida, Bad Bunny también continúa ampliando su legado en la música urbana. Y si algo queda claro con cada cumpleaños del cantante, es que cuando se trata del fenómeno global del reguetón, la fiesta nunca falta.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube