Bad Bunny conquista Tokio: así fue el histórico debut del reguetonero en Asia

Suscríbete a nuestros canales

Tokio nunca había bailado así. Bad Bunny, el fenómeno global que ha roto todas las barreras del idioma, aterrizó este sábado 7 de marzo en el Tipstar Dome de Chiba para cumplir un sueño que llevaba años gestándose. Ante una audiencia de 2,300 personas —una mezcla de fans japoneses y latinoamericanos que agotaron las entradas—, el artista ofreció un espectáculo de 90 minutos que marcó su debut en Asia.

El sueño de una isla llamado "Yonaguni"

La conexión entre Benito Martínez y Japón no es casual. Cuando los primeros acordes de "Yonaguni" sonaron en el recinto, el ambiente cambió. El artista tomó el micrófono y confesó algo que pocos sabían: "Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón".

El momento se volvió mágico cuando Bad Bunny soltó el micrófono, abrió los brazos y escuchó cómo cientos de japoneses cantaban a la perfección el tramo final de la canción en su propio idioma. El título del tema, que hace referencia a la isla más occidental del archipiélago nipón, se convirtió en el puente definitivo entre el Caribe y Asia Oriental.

Horas antes, el cantante había declarado a Rolling Stone que esa versión especial de "Mía" —reinterpretada con timbales, bongós y ritmos de salsa— era "un sueño hecho realidad" que tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo.

"Tokio baila sin miedo"

Lo que sucedió en el velódromo de Chiba desafió cualquier expectativa. Una audiencia conocida por su reserva cultural saltó, coreó y bailó cada uno de los 17 temas que Bad Bunny seleccionó de las 29 canciones que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify.

El repertorio incluyó "EoO", "Me Porto Bonito", "Dakiti", "Tití Me Preguntó" y una explosiva "Safaera" que contó con la aparición sorpresa de Arcángel y Ñengo Flow, desatando la euforia colectiva. Pero el momento más inesperado llegó cuando el artista se cambió a un esmoquin adornado con brillantes que formaban los kanjis de la ciudad de Tokio, un gesto que el público celebró como un homenaje a su cultura.

Entre el público, rostros conocidos no pasaron desapercibidos. Lisa, la estrella de BLACKPINK, fue captada disfrutando del concierto, al igual que el reconocido artista Takashi Murakami, ambos visiblemente emocionados durante la interpretación de "Dákiti".

El mensaje: "Sé tú mismo, sin importar lo que digan"

Más allá de la música, Bad Bunny quiso dejar una reflexión. En varios momentos de la noche, se detuvo para hablar directamente a sus fans. "Se siente la energía. Se siente el efecto de estar por primera vez en Japón", dijo antes de interpretar "Efecto".

Pero sus palabras más poderosas llegaron cuando pidió a la audiencia que dejara los teléfonos y viviera el presente. "Gracias por cantar cada canción de la forma que lo hacen. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas a través de mis canciones, lo valoro mucho, gracias", expresó.

Luego, con la convicción que lo caracteriza, soltó: "No pierdan su tiempo en lo negativo, no pierdan su tiempo haciéndole caso a comentarios de personas que no te conocen. Sé tú mismo, sin importar lo que digan los demás. No desperdicies tu tiempo guardando rencor, ni odiando por cosas que ya pasaron".

Un cierre con sabor a despedida y promesa de regreso

La noche culminó con "Debí Tirar Más Fotos", el tema que da nombre a su álbum ganador del Grammy —el primero íntegramente en español en lograr ese galardón—. Antes de que las luces se apagaran, Bad Bunny se despidió con una frase que quedará grabada en la memoria de los asistentes: "Son ustedes los que me trajeron a Japón, algo que nunca imaginé. Dejen los móviles y disfruten, porque como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno tiene que amar lo más que pueda".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube